Domingo rebutja que dirigents dels partits liderin el CdRep: "No s'hauria de repetir"

Creu que Puigdemont no ha de tenir "cap" paper en l'ens més enllà de col·laboracions i experiència

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El candidat a la presidència del Consell de la República (CdRep) Jordi Domingo ha rebutjat que líders polítics que formen part de la direcció d'un partit puguin liderar l'òrgan independentista: "Evidentment, no s'hauria de repetir".

"Els partits polítics no han de dominar ni gestionar el CdRep tal com ha passat en els últims temps. No hi haurien de ser. I cap líder polític representatiu d'un partit polític que estigui a nivell de direcció o d'òrgans de direcció no hauria d'estar mai en òrgans de govern del CdRep", ha subratllat en una entrevista a Europa Press coincidint amb l'últim dia de la campanya electoral.

Després de defensar que cal aprendre dels errors, el també advocat ha volgut precisar que es refereix a persones que formin part de la direcció dels partits i no a militants rasos.

Dels cinc candidats que concorren a les eleccions a la presidència del CdRep, l'únic que forma part de la direcció d'un partit és l'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín.

Domingo ha dit que no té cap inconvenient que els partits participin en el CdRep "mentre hi siguin tots i siguin clarament minoritaris", perquè considera que cal tenir-los en compte, interactuar-hi i asseure-s'hi en taules conjuntes, defensa que cal obrir un nou cicle en l'entitat.

"S'HA CREMAT UNA ETAPA"

Així, considera que "s'ha cremat una etapa", però deixa clar que això no ha d'implicar que el president de Junts i abans líder del CdRep, Carles Puigdemont, o d'altres no puguin col·laborar amb l'ens i aprofitar la seva experiència i bagatge.

"Els nous, sigui jo o qui sigui, faran bé d'aprofitar aquesta experiència. Però han de dirigir el CdRep? Aquestes persones que ja han estat en el Govern han de ser el president del CdRep? Aquí és on crec que ens equivocaríem" perquè creu textualment que es repetirien els mateixos tics del passat.

Per això, creu que la candidatura de Comín no aporta la renovació que necessita el CdRep mentre que les altres són "molt més noves", tot i que el primer que farà si guanya les eleccions és reunir-se amb la resta de candidats per explorar què poden fer.

CANDIDAT "DE CONSENS"

A més d'erigir-se com una figura de consens i mà estesa, ha rebutjat ser el candidat de Puigdemont, i de fet ha insistit que l'expresident català no ha de tenir "cap" paper en el CdRep més enllà d'aprofitar el seu bagatge i la feina feta.

Malgrat agrair que l'exconseller Lluís Puig li hagi donat el seu suport, ha evitat valorar si això es pot interpretar com que té el vistiplau de l'expresident català.

UNITAT DE L'INDEPENDENTISME

En cas de presidir el CdRep, Domingo vol recuperar la unitat de l'independentisme i deixa clar que no es refereix "en absolut" a la unitat dels partits independentistes.

"Els partits, ja s'ho faran. Avui el seu paradigma està al voltant de l'autonomisme i el parlamentarisme autonòmic", ha lamentat el candidat, malgrat insistir que han d'escoltar i tenir en compte les seves aportacions sense que siguin determinants en l'ens.

A més de la unitat de l'independentisme, Domingo també vol parlar de la internacionalització del conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya i implicar persones de reconegut prestigi a nivell internacional de diferents àmbits en els objectius del CdRep.

"Ningú no dubtaria que si avui Pau Casals fos viu hauria de ser membre del CdRep", ha sostingut el candidat a la presidència de l'òrgan, que també ha optat per reordenar el paper que poden tenir totes les entitats independentistes catalanes.