Jordi Domingo (CdRep): "No poso cap línia vermella a AC" per assolir la independència

"Si ets independentista, endavant", subratlla

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El guanyador de les eleccions a la presidència del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha assegurat que no posa "cap línia vermella a Aliança Catalana (AC) perquè la prioritat és fer la independència".

En una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest dilluns, ha argumentat que el CdRep ha de ser la caserna de tots els independentistes: "I aquest referent nacional ha de ser transversal, i els votants , els membres d'AC, seran benvinguts".

"Després, de cara a la governança de futur del país, me la jugaré per defensar els drets humans. Fins l'1-O no preguntàvem a ningú què pensava i no penso que sigui productiu preguntar-ho ara. Si ets independentista, endavant", ha afegit.

Per això, en preguntar-li si comparteix el cordó sanitari a AC, ha assegurat que no des del punt de vista del CdRep i la independència.

No obstant això, ha recalcat que el seu gran repte és aconseguir que ERC, la CUP i les entitats independentistes s'adhereixin al CdRep per recuperar la unió de l'independentisme, "però no dels partits, que estan instal·lats en l'autonomisme absolut".

Després d'admetre que fins ara el CdRep era un satèl·lit de Junts, ha explicat que durant el seu mandat vol explorar la via de les Nacions Unides que promou Jordi Castellà, que va retirar la seva candidatura a les eleccions i es va incorporar a la de Domingo, malgrat apuntar que, si hi hagués la possibilitat d'aconseguir un referèndum acordat, s'hauria de fer.

MÀ ESTESA

També ha reiterat que allarga la mà a la resta de candidats "malgrat les insinuacions" d'irregularitats en les eleccions que van llançar Montserrat Duran i Toni Comín, i ha assegurat que la primera li ha respost el missatge que li va escriure, mentre que l'exconseller i eurodiputat electe de Junts no ho ha fet.

Sobre si integrarà els rivals en la direcció del CdRep, ha assegurat que creu en la presumpció d'innocència en referència al cas de Comín, a qui una auditoria va revelar presumptes despeses no justificades per un valor de 15.530 euros, però considera que "quan es fa mal a la institució és millor fer un pas al costat".

En espera de conèixer la situació econòmica de l'òrgan independentista, ha explicat que està obert a fer una altra auditoria o una investigació "però no per fer una caça de bruixes", i ha negat que Lluís Puig pugui ser el vicepresident del CdRep perquè està disposat a ajudar però no a implicar-se en l'acció diària de l'ens.