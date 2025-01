Jordi Domingo, candidat a presidir el CdRep: "És evident que hi ha hagut manca de transparència"

Defensa que l'estructura de l'organització continua a l'exterior perquè "la repressió tornarà"

L'advocat i candidat a la presidència del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha afirmat aquest dijous que "és evident que hi ha hagut manca de transparència" en la gestió de l'entitat.

"El Consell de la República s'ha de fonamentar en una clara voluntat de transparència. Ja n'hi ha prou d'actuacions que no siguin transparents. Ja n'hi ha prou d'amagar les coses sense explicar-les. Ja n'hi ha prou de deixar de fer participar la gent en el que és absolutament imprescindible que participi", ha dit en l'acte de presentació oficial de la seva candidatura a l'Espai Línia de Barcelona.

Sense acusar directament l'altre candidat que s'ha presentat, l'exconseller de la Generalitat i exvicepresident del CdRep, Toni Comín, ha dit que la situació "s'ha de corregir" i ha assenyalat que confia que la gestora que està al capdavant de l'organització fins a les eleccions arregli i deixi en un punt zero el funcionament de la institució, en les seves paraules.

INTERNACIONALITZAR EL CONFLICTE

Domingo ha afirmat que presenta la seva candidatura perquè l'independentisme ha perdut la majoria al Parlament i Catalunya "està en mans de l'autonomisme del 155 i en mans de gent que clarament no vol la independència del país i hi militen en contra".

Ha defensat que l'estructura de l'organització ha de continuar a l'exterior perquè, tot i que tard o d'hora l'amnistia s'aplicarà i els exiliats tornaran, mentre Catalunya no sigui independent, ha dit, la repressió tornarà a aparèixer: "Ha de ser una caserna lliure, hem de garantir que hi hagi una estructura institucional que internacionalitzi el conflicte".

CARLES PUIGDEMONT

Preguntat per si espera el suport del fins ara president del CdRep i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit que ha contactat amb ell, també amb Comín, i amb "molta altra gent del país" que creu que és important que la seva candidatura tiri endavant per --textualment-- la situació delicada de Catalunya i per una certa carència reputacional del Consell.

No ha concretat quines persones donaran suport a la seva candidatura perquè "és el moment dels 'què' i no dels 'qui'", tot i que ha assegurat que compta amb el suport de diferents grups transversals.

PARTITS

Sobre la relació amb els partits independentistes, ha dit que hi ha un clar divorci dels independentistes amb les organitzacions i que l'autonomisme té altres objectius als del Consell: "Tenen la seva funció parlamentària. I els partits polítics independentistes ens interessen com a interlocutors, com a dinamitzadors, com contrastadors de realitats...".

Ha apostat per un Consell transversal, que tingui l'essència en els consells locals, i recuperar la unitat de l'independentisme, raó per la qual ha garantit que farà "tots els esforços possibles perquè aquesta funció que sempre ha tingut el Consell es propulsi".

En espera de saber si hi haurà més candidats a succeir Puigdemont al capdavant del CdRep, Domingo s'enfrontarà a Comín, que la setmana passada va fer pública la voluntat de concórrer als comicis, en les eleccions que l'organització independentista entre el 8 i 12 de febrer.