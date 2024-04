Jordi Clos diu que no entén el "propòsit real" de la proposta d'Aragonès sobre l'Aeroport

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Turisme de Barcelona, Jordi Clos, ha afirmat que no entén el "propòsit real" de la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de modificar el funcionament de les pistes de l'Aeroport de Barcelona al juliol i l'agost.

"Ho he llegit aquest matí i ho he hagut de llegir dues vegades i he acabat sense entendre quin era el propòsit real de l'alternativa a ampliar l'Aeroport. Si algú de vostès ho té més clar que jo, estaria encantat que m'ho digués", ha dit aquest dijous en un col·loqui del Círculo Ecuestre.

Aragonès ha proposat modificar al juliol i l'agost el funcionament de les pistes de l'Aeroport de Barcelona en determinades franges horàries per augmentar-ne la capacitat i assumir més vols llargs.

"INTERESSOS DEMAGÒGICS"

"Per mi està claríssim que l'ampliació de l'Aeroport és bàsica per a una economia d'escala de Barcelona i de Catalunya. Però tinguem en compte que l'ampliació d'un aeroport d'aquestes característiques el que fa és situar i posicionar la ciutat", ha defensat Clos.

El també president del Gremi d'Hotels de Barcelona ha criticat que es digui "demagògicament" que l'ampliació de l'Aeroport és per augmentar el turisme, i ha insistit que Barcelona necessita aquesta connectivitat.

"Aquí hi ha uns interessos demagògics, perquè no hi ha ningú del sector empresarial, econòmic i social que estigui en contra de l'ampliació de l'Aeroport", ha afegit.