Jordi Castellà s'integra en la candidatura de Jordi Domingo per presidir el CdRep

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El fins ara candidat a la presidència del Consell de la República (CdRep) Jordi Castellà s'ha integrat en la candidatura que encapçala Jordi Domingo per reforçar la "internacionalització" de l'òrgan independentista.

Així ho han explicat en un comunicat, que arriba el dia abans que comencin les eleccions per elegir el pròxim president del CdRep d'entre les quatre candidatures que ara concorren als comicis.

Tots dos coincideixen que l'acord d'integració reflecteix un exercici de responsabilitat que consideren que permet posar en valor la "transversalitat i pluralitat" de l'ens.

Per Domingo, la integració respon a la voluntat de Domingo d'"assumir la gran i necessària responsabilitat d'abanderar l'acció internacional davant l'ONU, liderant l'anomenada 'via de les Nacions Unides', aconseguint que el CdRep tingui una presència potent en els seus organismes".

També treballaran per coordinar les delegacions exteriors i que l'òrgan independentista tingui presència a tots els continents, i totes les funcions es concretaran en un pla de govern.

En cas que Domingo guanyi les eleccions, es farà una recollida de signatures per "legitimar l'acció exterior i la presència del CdRep a l'ONU i arreu del món", i s'esforçaran a intentar recuperar les institucions catalanes.

"Davant el moment complicat que viu una institució tan important com el CdRep, tots dos hem prioritzat els punts que ens uneixen i no els que ens allunyen, i hem donat resposta al reclam d'unitat que hem rebut" per part de les persones que han participat en els actes de campanya d'aquests dies, ha recalcat.