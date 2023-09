Jordi Cañas descarta presentar-se per liderar Cs: "M'agrada ser eurodiputat"

Veu "complicat" que la manifestació del 8 d'octubre a Barcelona mobilitzi tanta gent com el 2017



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat de Cs Jordi Cañas ha assegurat aquest dilluns que descarta presentar-se a unes primàries per liderar el partit després de la renúncia de la portaveu nacional i coordinadora autonòmica a les Balears, Patricia Guasp, a tots els càrrecs orgànics: "M'agrada ser eurodiputat".

Així ho ha expressat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, en la qual ha sostingut que al Parlament Europeu el nivell d'atenció i de dedicació és molt elevat i exigent i, per això, ha considerat que el seu "rol" és ser a Brussel·les.

Preguntat per si repetirà com a candidat a les eleccions europees, Cañas ha afirmat que no només és qüestió "de voluntat" i ha assegurat que hi haurà primàries per encapçalar la llista electoral europea si el partit decideix presentar-s'hi.

Respecte al fet que el partit concorri a una possible repetició de les eleccions generals, l'eurodiputat ha sostingut que si li ho preguntessin a ell, diria que sí, tot i que no creu que no haver-se presentat el 23 de juliol fos "un dels errors" del partit.

MANIFESTACIÓ CONTRA L'AMNISTIA

Quant a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) el 8 d'octubre a Barcelona contra l'amnistia i l'autodeterminació, Cañas veu "complicat" que mobilitzi tanta gent com ho va fer la manifestació del 8 d'octubre de l'any 2017.

Així mateix, ha criticat que l'amnistia "ni és ètica, ni és legal, ni és útil" i que "no té cap més intenció" que Pedro Sánchez sigui president, a parer seu.

EL DEBAT DE LES LLENGÜES "ÉS LEGÍTIM"

D'altra banda, l'eurodiputat ha defensat que el debat sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea (EU) "és legítim" però que no s'ha de fer corrents perquè ho hagin demanat a Sánchez per a la investidura, en les seves paraules.

"No és guanyar temps, sinó fer les coses amb la prudència i el tempo necessari perquè és un canvi de molt calat", ha afegit.

També ha assegurat que Cs "intentarà, d'una vegada, treure el debat de la llengua del debat polític" i fer una llei que, textualment, respecti tothom perquè els drets lingüístics del conjunt dels ciutadans es respectin.