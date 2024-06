Jordi Baltà, nou president d'Amnistia Internacional Catalunya

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva d'Amnistia Internacional Catalunya (AIC) ha elegit Jordi Baltà com a nou president de l'ONG després de no presentar-se cap candidatura en l'última Assemblea General celebrada a l'abril, informa l'organisme aquest dimarts en un comunicat.

Baltà, fins ara vicepresident d'AIC, substituirà Blanca Hernández, qui ocupava la presidència des del maig del 2022 i ha hagut de deixar el càrrec en assolir el temps màxim de pertinença a la Junta Directiva de l'organització, que són sis anys.

Amb l'ascens de Baltà a la presidència, càrrec que ja va ocupar entre 2011 i 2012, la composició actual de la Junta Directiva té Núria Gómez com a vicepresidenta, Joan Vilella com a tresorer i Joan Parra com a secretari.