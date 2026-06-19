Jordi Aragonès serà el candidat d'Aliança Catalana (AC) a l'Alcaldia de Barcelona

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Orriols crida a reconquerir Barcelona: "No necessitem a ningú mediàtic, necessitem a algú valent"
BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -
Aliança Catalana (AC) ha proclamat candidat a l'Alcaldia de Barcelona a un dels fundadors del partit i secretari de Formació, Estudis i Programes de la formació, Jordi Aragonès, amb l'objectiu de "capitanejar Catalunya" i defensar Barcelona i Catalunya i el seu lloc al món, ha defensat ell mateix en un acte aquest divendres a la capital catalana.
L'acte, celebrat al Born Centre Cultural, ha comptat amb la presència de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i la diputada d'AC en el Parlament, Rosa Maria Soberana, així com amb dirigents de la formació a Barcelona i uns 200 simpatitzants.
En el seu discurs, Jordi Aragonès ha sostingut que ve a "recuperar" la ciutat i capitanejar Catalunya, i ha explicat que AC vol crear un pla de capitalitat del mediterrani perquè Barcelona recuperi el seu paper a la regió.
"Els governs socialistes fa molts anys que han convertit Barcelona en una peça més del seu entramat per arribar a la Moncloa", ha defensat Aragonès, que ha acusat als socialistes de supeditar la ciutat als interessos espanyols.
Ha situat com a prioritats del seu programa l'habitatge i la seguretat, i ha vinculat tots dos temes: "Si no se'ns omplís d'immigració descontrolada, inassumible, si no es permetés que arribessin 50.000 persones a l'any, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té", ha subratllat.
Aragonès ha sostingut que la solució no és construir més habitatge, i ha defensat que el seu partit, des del Parlament i quan hi hagi eleccions catalanes, canviarà i exigirà "que Catalunya tingui el control total de la seva immigració".
PARAR "REGULACIONS ESTRAFOLARIES"
També ha promès parar, si arriben a governar la ciutat, "regulacions estrafolaries" impulsades per executius socialistes, com els topalls al lloguer i l'obligació de destinar un 30% dels habitatges construïts a lloguer assequible.
En matèria de seguretat, Aragonès ha assegurat que no permetran "tornar als anys del pistolerismo", i ha assegurat que recolzaran a la policia en tot el que necessitin, després del que ha esmentat formació, unitats, equipaments i acompanyament.
El candidat a Barcelona ha defensat que els nous policies passin un "control que acrediti la seva estima a Catalunya", ja que considera que no es pot defensar als catalans si no se'ls té estima.
En ser preguntat al final de l'acte, Aragonès ha explicat que no acceptaran en la candidatura a persones que no siguin independentistes, ja que considera que s'han de comprometre amb el programa d'AC, i ha assegurat que no es fixaran en la trajectòria d'aquestes persones sinó "en les idees que defensen avui".
SÍLVIA ORRIOLS
Per la seva banda, Sílvia Orriols ha destacat que Aragonès és qui ha traçat tot el programa i la ideologia del partit: "No hi ha ningú més lleial", en ser preguntada per si han canviat d'estratègia i han preferit algú del partit que una cara coneguda per ser candidat a Barcelona.
"No necessitem a ningú mediàtic, necessitem a algú valent, algú capaç d'implementar sense tremolors de cames les mesures correctores que Barcelona necessita per poder reviure", ha subratllat la dirigent d'AC, que ha pronosticat que pròximament Aragonès serà molt més mediàtic que qualsevol de les persones que podrien haver escollit.
Orriols veu a Aragonès capaç de "convèncer a qui sigui que cal ser nacionalista", i l'ha descrit com un apassionat de la història catalana i com prou temerari o hàbil per disposar-se a reescriure-la.
"Del bressol de Catalunya a la capital de Catalunya, hem vingut a guanyar-ho tot, governar-ho tot i salvar-ho tot", ha subratllat Orriols, que ha cridat a reconquistar la capital catalana.