Jordi Albert (ERC) exigeix la destitució de Trapero per la presumpta infiltració

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha exigit aquest divendres la destitució del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després que la CGT, la Intersindical i Ustec·Stes, hagi assegurat que van descobrir 2 agents de paisà del cos en una assemblea de Barcelona aquest dimecres.
Albert ha demanat a Trapero que "deixi d'amagar-se" i doni explicacions sobre aquesta qüestió, petició que ha fet extensiva a les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, i ha elevat la responsabilitat a l'àmbit polític en cas que Trapero no dimitís, ha dit en una roda de premsa al Parlament.
Ha qualificat els fets d'"inadmissibles i intolerables" i ha apuntat que, davant les mobilitzacions i vagues previstes en el sector educatiu, la resposta és menys policia i més diàleg.
"Ahir es va descobrir, però en altres assemblees de treballadors i treballadores hi havia Mossos infiltrats? Es pot descartar? És una estratègia de l'actual Govern i de l'actual director de la policia?", s'ha preguntat.
Sobre si aquest suposat fet afecta la negociació pressupostària amb l'executiu català, Albert ha precisat que els republicans es volen "focalitzar" en la petició de destitució de Trapero.