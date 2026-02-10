Jordi Albert (ERC) demana impulsar un salari mínim català i un "canvi de model productiu"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha demanat impulsar un salari mínim català, mitjançant el traspàs de competències per fixar el salari mínim interprofessional (SMI), i que hi hagi "un canvi de model productiu".
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en el ple monogràfic sobre la crisi de l'ascensor social, en què ha criticat que Junts proposi un salari de referència català, i ha replicat al portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés: "Diputat Vergés, no són classes vulnerables. Es diu classe treballadora".
També ha criticat les propostes que aposten per rebaixar impostos per millorar el salari dels treballadors, ja que considera que només pensen en que tinguin poder adquisitiu a nivell individual, i ha defensat que s'ha d'anar a les "causes estructurals del sistema".
Ha lamentat que, per part del Govern, hagi parlat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ja que considera que "els drets socials són l'emergència" i no actuar sobre les causes estructurals.
"És molt difícil actuar contra l'emergència i contra les causes estructurals que generen els problemes si no tenim les eines d'un estat", ha subratllat el diputat republicà, que ha afegit que és impossible fer realitat alguns punts del discurs del Govern sense ser un estat.