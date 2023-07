Jordà (ERC) sobre el vot per correu: "Vull pensar que l'Estat espanyol és un país democràtic"

Valora els indults: "Quan ho tornem a fer, que ho volem fer democràticament, ho puguem fer"



BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha defensat el vot per correu en els pròxims comicis municipals i ha cridat a la mobilització electoral: "Vull pensar que l'Estat espanyol és un país democràtic, que ha de fer les coses bé".

En una entrevista a La 1 d'aquest divendres recollida per Europa Press, ha qualificat d'insolència que el PP i el seu candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, "posin en dubte el que pugui passar amb el vot per correu".

Ha erigit ERC com el vot útil i ha lamentat que a Espanya hi ha "un suposat progressisme que no és l'esquerra de debò per fer front a una dreta que sí que és de debò".

En aquesta línia, ha criticat en les seves paraules-- les anades i vingudes de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, sobre un referèndum a Catalunya i sobre el feminisme, ha enumerat: "Som a l'ecuador de la campanya, ves a saber què pot dir d'aquí al 23J".

Ha lamentat que el PSOE els "ha demostrat que no és de fiar", si bé ha qualificat de més contundent la intervenció del socialista Patxi López en el debat electoral de dijous i d'alt el cost que els republicans fixaran perquè el candidat socialista, Pedro Sánchez, revalidi la presidència del Govern central amb el seu aval.

Jordà ha dit que Catalunya, en termes polítics, no està millor que el 2017, si bé ha valorat positivament els acords de la taula de diàleg: "Eines que ens serveixen per quan ho tornem fer, que ho volem fer democràticament, ho puguem fer i estiguem en millors condicions".