Jordà (ERC) troba una "aberració" que el Govern central recorri al TC contra la llei catalana de sequera

Adverteix que impugnar-la "desprotegeix" el proveïment d'aigua



BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha criticat aquest dilluns que el Govern central recorri contra el decret llei del Govern per afrontar la situació d'excepcionalitat per sequera a Catalunya al Tribunal Constitucional (TC): "Ens sembla una aberració extrema".

En una roda de premsa organitzada per l'agència ACN al costat del candidat del partit republicà al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, l'exconsellera d'Acció Climàtica de la Generalitat ha remarcat que Catalunya viu "una de les sequeres més severes i persistents de la història" i ha insistit en la necessitat d'aquesta llei.

L'executiu espanyol va engegar els tràmits per impugnar la norma la setmana passada, la Generalitat ja ha rebut la notificació i Jordà ha instat el govern de Pedro Sánchez a "facilitar les coses" en comptes de recórrer en contra la norma als tribunals.

Ha ressaltat que la llei catalana planteja obres d'emergència amb l'objectiu de proveir aigua de boca a la ciutadania i aigua per a les activitats productives com les del sector primari i ha afirmat que impugnar-la "desprotegeix" el proveïment d'aigua.

EL PARLAMENT LA VA AVALAR

Ha recordat que el ple del Parlament va avalar el decret llei amb l'abstenció del PSC-Units, Junts, els comuns i la CUP, el 'sí' d'ERC i el 'no' de Vox, el PP i Cs, que posteriorment la cambra catalana va esmenar amb el suport dels socialistes, els republicans, Junts, el PP i Cs.

Jordà s'ha preguntat on s'asseurà el PSC, amb el govern del PSOE que planteja recórrer contra el decret llei del Govern o amb els partits que han avalat aquest decret al Parlament: "Vull entendre que el Partit Socialista de Catalunya és el Partit Socialista de Catalunya".

La candidata ha advertit que impugnar la llei implicaria que ajuntaments i ens locals "no puguin assegurar" l'aigua de boca ni l'aigua per a activitats econòmiques i permetrà que es pugui fer un mal ús d'un bé públic escàs, ha dit.