Jordà (ERC) sosté que l'amnistia és una "línia vermella" sense la qual no hi haurà investidura de Sánchez

BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC al Congrés dels Diputats, Teresa Jordà, ha sostingut aquest divendres que la Llei d'Amnistia és una "línia vermella" sense la qual no votaran a favor de la investidura del president en funcions i candidat a la presidència del PSOE, Pedro Sánchez.

En una entrevista en RAC 1 recollida per Europa Press, ha reiterat que, per al seu partit, desjudicialitzar un dels continguts de l'acord arribat amb els socialistes per a la Mesa del Congrés comporta una Llei d'Amnistia: "No solament que (el PSOE) la deixi tramitar, que això és vital, que fins ara no ha passat, sinó que a més la tiri endavant".

Ha assenyalat que, perquè es pugui tramitar aquesta llei, era "extremadament necessari" que hi hagués una Mesa, sense la qual és --textualment-- impossible fer política, encara que sigui amb l'Estat.

Respecte a la negociació perquè la diputada del PSOE Francina Armengol presidís la Cambra Baixa, Jordà ha atribuït als "matisos en les condicions" l'anunci de l'acord el matí d'aquest dijous.

"A les 12 de la matinada van enviar un document que ja començava a garantir els acords", ha relatat sobre la negociació amb el PSOE, i ha afegit que van acabar de matisar-los a primera hora del dijous abans de la constitució de les Corts Generals.

FRONT COMÚ AMB JUNTS

Jordà ha dit que li consta que "sempre hi ha hagut contactes amb els companys de Junts" des de les eleccions municipals del 28M, tant des del Parlament de Catalunya com des de Madrid, els quals continuen de cara a la investidura.

Ha assegurat que la "prioritat" per al seu partit a partir d'ara és negociar des d'un front comú amb Junts: "Ara tenim companys independentistes al Congrés amb ganes, a priori, de negociar i d'avançar, al país i sobretot en la nostra causa".

EL CATALÀ A LA UE

També ha sostingut que "baixaran al fang" per aconseguir els suports suficients en el Consell de la UE per materialitzar la mesura perquè es pugui parlar en català en les càmeres europees, procés iniciat amb la carta del ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, a la secretària general del Consell després d'anunciar ERC el suport al PSOE.

La republicana ha recordat que la mesura va ser aprovada en la Taula de Diàleg amb el Govern l'octubre de l'any passat, i ha atribuït al cas de corrupció de l'eurodiputada Eva Keili i a les eleccions generals del 23 de juliol que finalment no es dugués a terme.