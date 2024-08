Jordà (ERC) rebutja que la seva candidatura sigui contra Junqueras: "Pot jugar qualsevol rol"

BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC en el Congrés, Teresa Jordà, ha rebutjat que la candidatura en la qual s'integra per liderar el partit, Nova Esquerra Nacional, vagi en contra de l'expresident de la formació Oriol Junqueras: "Pot jugar qualsevol rol".

En una entrevista d'aquest divendres a 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press, ha insistit que volen a Junqueras dins del nou projecte d'ERC, ja que pot ser molt útil, si bé des de Nova Esquerra Nacional consideren que "no l'ha de liderar".

També ha indicat que des de la seva candidatura estan disposats a dialogar amb la que presenti Junqueras: "Nosaltres, disposats a seure amb Oriol Junqueras, només faltaria. I per arribar a acords, sempre", ha afirmat, encara que ha apuntat que si seuen és perquè estan disposats a avançar, en les seves paraules.

"Això no va de negociar, això va de construir. Però nosaltres, si seiem, és perquè estem disposats a avançar i a construir, sempre en favor d'un projecte gairebé centenari que ens honora", ha sostingut, en referència a ERC.

En preguntar-li per un possible líder de la candidatura, ha insistit en que Nova Esquerra Nacional no va de noms, sinó que és un projecte que "pivota al voltant d'unes idees" i al qual esperen que se sumi més gent.