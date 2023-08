Jordà (ERC) preveu que una cadira de la Mesa del Congrés "podria pertànyer a l'independentisme o al PNB"

Li consta que "Albert Batet ha parlat amb el 'president' Pere Aragonès i que Jordi Turull està parlant amb Marta Rovira"



BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

La número dos d'ERC al Congrés per Barcelona en les eleccions generals, Teresa Jordà, ha dit que una de les cadires de la Mesa de la cambra baixa "podria pertànyer a l'independentisme o al PNB. Això està obert i forma part de les negociacions".

En una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico' recollida per Europa Press, ha assegurat que el dirigent d'En Comú Podem, Jaume Asens, s'ha posat en contacte amb el seu partit encara que el seu "interlocutor no és Sumar", sinó el PSOE més enllà de la part catalana.

Ha assenyalat que els socialistes els han dit que per ERC i Junts "no hi haurà cap tipus de problema amb tenir grup propi", la qual cosa valora com --textualment-- un gest de bona voluntat per començar a parlar.

També ha sostingut que és "obvi" que per a aquest diàleg necessiten una Mesa presidida pel qual defineix com a suposat progressisme espanyol, en les seves paraules, en al·lusió al Partit Socialista.

Jordà ha explicat que alhora que estan negociant la constitució de la Mesa del Congrés amb els socialistes, es troben parlant amb Junts: "Em consta que Albert Batet ha parlat amb el 'president' Pere Aragonès i que Jordi Turull està parlant amb Marta Rovira".

"POSICIONAMENTS MAXIMALISTES"

La segona de la llista republicana en les generals del 23J ha assenyalat que vol pensar que "ningú s'enrocarà en posicionaments maximalistes" en el marc de la negociació de la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, que provoquin --textualment-- el risc d'unes segones eleccions.

"M'acullo les paraules de Turull quan diu que tenim una ocasió d'or", ha indicat Jordà, que ha demanat a Junts posar-se d'acord para --en les seves paraules-- exigir al PSOE unes condicions per fer possible la investidura.

També ha instat el PSOE a "posar damunt de la taula ofertes polítiques valentes" i ha avisat Sánchez que --textualment-- ha de pensar a llarg termini i no ser esclau de tacticismes conjunturals.

Sobre la negociació, ha sostingut que la majoria dels catalans aposten per "un referèndum pactat amb l'Estat" i ha marcat com a vitals el nou model de finançament per a Catalunya i el traspàs de Rodalies.

"No ens valen brindis al sol. Quan parlem del traspàs de Rodalies i de recursos, han de tenir una data. També la reducció del dèficit fiscal, en què es tradueix i quan", ha explicat.