Jordà (ERC) posa "en dubte" la proposta de Díaz per votar un acord de la taula de diàleg

Replica a Vidal (Sumar) que "la taula de negociació és per abordar el conflicte entre Catalunya i Espanya"



BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha posat "en dubte" la proposta de la candidata de Sumar a la presidència espanyola, Yolanda Díaz, perquè el 2024 es pugui sotmetre a votació un acord de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat.

"Sumar, aquest artefacte, aquest invent d'una suposada esquerra espanyola, que ens crèiem que posava per davant l'interès o la voluntat dels pobles a través d'un referèndum, ha desaparegut. Qualsevol proposta que ens arribi de la líder de Sumar la posem en dubte", ha dit durant un míting aquest dilluns al barri de Gràcia de Barcelona preguntada per la proposta de Díaz.

A continuació, Jordà ha reivindicat que ERC "va aconseguir forçar el PSOE a una taula de negociació" perquè assumís que existeix un conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya.

Preguntada per les declaracions d'Aina Vidal (comuns) en què defensava que la taula de diàleg també abordi la millora del finançament, de les competències i de la gestió aeroportuària, Jordà ha replicat: "Evidentment hi estem oberts, però no en la taula de negociació".

Jordà ha alertat que "la no gestió acaba afectant" la ciutadania, per la qual cosa ha assegurat que volen assumir totes les responsabilitats.

Ha afirmat que ERC està disposada a parlar de gestió i responsabilitats, però ha resolt que "la taula de negociació és per abordar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya".