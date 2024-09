Jordà (ERC) lamenta que Junqueras expressi "un cert odi" cap a companys del seu partit

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà ha lamentat aquest dilluns que l'expresident de la formació Oriol Junqueras expressi "un cert odi" cap a companys de l'organització, en referència a les declaracions del líder republicà aquest dissabte en la presentació de la seva candidatura per al congrés del partit.

Així s'ha expressat Jordà en una entrevista a 'El Matí' de Catalunya Ràdio i recollida per Europa Press, com a representant de la candidatura Nova Esquerra Nacional, pròxima a la secretària general en funcions d'ERC, Marta Rovira, i que es presenta al congrés del 30 de novembre com a alternativa a la llista impulsada per Junqueras.

Jordà s'ha preguntat: "Quina és la traïció? Que Marta Rovira consideri que hi ha un nou cicle polític, que cal un canvi de lideratges?", i ha explicat que el mateix Junqueras va demanar a Rovira fa mesos que formés part de la seva candidatura a la direcció, amb el rebuig posterior de la secretària general.

"Em sap molt greu, perquè, abans de res, hi ha el projecte i la bona gent d'ERC, i estem en un cicle nou, i les coses han de tornar a començar", ha reivindicat.

LAMENTA LES CRÍTIQUES CREUADES

La diputada ha assegurat que en el partit no hi sobra ningú tot i que hi hagi diferents candidatures que competeixen en el congrés per la direcció, i ha lamentat que les crítiques creuades s'estiguin donant "entre companys".

"Ens sobra tot això. No és de rebut, no s'ho mereix el país i menys la militància d'ERC", ha subratllat.

També ha assenyalat que l'actual direcció d'ERC està formada per persones que en el seu moment va triar Junqueras per al seu equip, gent que, en les seves paraules, no ha fet més que treballar pel partit "amb errors i encerts".