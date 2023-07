Jordà (ERC) espera que la caiguda de la sedició pugui "anar normalitzant" la situació de Puigdemont

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, espera que la reforma penal que va derogar el delicte de sedició pugui "anar normalitzant" la situació de l'expresident Carles Puigdemont, que aquest dilluns ha confirmat que no anirà a la sessió plenària del Parlament Europeu a Estrasburg (França) per por de ser detingut en cas que la justícia espanyola emeti una nova euroordre contra ell.

"Respecte al canvi del Codi Penal també provocat per la taula de negociació, això tindrà el recorregut que tindrà. Esperem que siguem capaços que això reculi i que les coses es puguin anar normalitzant", ha valorat Jordà durant un míting aquest dilluns al matí al barri de Gràcia de Barcelona preguntada per l'absència Puigdemont.

Jordà també ha valorat que es tracta d'"una causa absolutament general contra l'independentisme", i ha dit que està al seu costat i de l'eurodiputat Toni Comín.