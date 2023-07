Jordà (ERC) diu que la B-40 no serà considerada "d'alta capacitat" en l'acord amb el Govern central

Afirma que es finançarà "amb recursos del pressupost i no amb la disposició addicional tercera"

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La número dos d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha assegurat que la negociació entre el Govern central i la Generalitat ha permès que la B-40 "no es consideri via d'alta capacitat", sinó que sigui una carretera d'unió entre Terrassa i Sabadell (Barcelona).

En una roda de premsa aquest dilluns, Jordà ha destacat que en la negociació també s'ha aconseguit que l'Estat financi la infraestructura "amb recursos del pressupost i no amb la disposició addicional tercera tal com havia anunciat la ministra" de Transports, Raquel Sánchez.

"Vam forçar l'altra banda a complir acords necessaris", ha reivindicat Jordà, que també ha subratllat que aquest acord es rubricarà abans de les eleccions generals del 23 de juliol i anirà acompanyat d'un altre pacte pel qual es transferiran 914 milions d'euros de l'Estat a la Generalitat per construir infraestructures.

La candidata republicana ha assegurat que aquest acord és una demostració que "el PSOE no fa, sinó que se l'obliga a fer", i ha assegurat que les infraestructures que es construiran amb aquests diners fa dècades que es reivindiquen a Catalunya.

Preguntada per si el fet que no es consideri una via d'alta capacitat suposarà que el Govern central acceptarà que la B-40 tingui dos carrils i no quatre, Jordà ha respost que el Govern es reafirma "en el que diu el Pla de mobilitat del Vallès", en què s'especifica que aquesta carretera no es consideraria d'alta capacitat sinó un tram entre dues ciutats, ha aclarit la republicana.

Per la seva banda, en una anotació a Twitter recollida per Europa Press, el portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Sabadell (Barcelona), Gabriel Fernàndez, s'ha mostrat contrari a l'acord entre el Govern central i la Generalitat: "En diguin com en diguin, ahir, avui i demà, contra el Quart Cinturó. A favor d'un model de desenvolupament no desenvolupista, sostenible i responsable, que potenciï el transport públic".