Jordà (ERC) demana un "compromís ferm" per l'amnistia si no és possible abans de la investidura

Sobre incloure Puigdemont en la taula de diàleg: "Ens entendrem. Estem en una altra fase"

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà ha demanat un "compromís ferm, signat amb una calendarització" per a una eventual llei d'amnistia amb la voluntat política que es durà a terme si no s'aprova abans de la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, a la reelecció.

En una entrevista aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, preguntada sobre si el seu partit demana aprovar la llei d'amnistia abans de la investidura, ha dit: "Sí, és possible, evidentment".

Respecte a la possibilitat que l'expresident José Luis Zapatero formi part de la negociació com a mediador, ha qüestionat que tingui "una objectivitat suficientment madura", i ha afegit que no està convençuda que sigui el perfil adequat, tot i que li sembla una figura rellevant.

Preguntada per la possibilitat que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, formi part de la taula de diàleg, ha respost: "Ens entendrem. Estem en una altra fase. Hem pujat un graó".

Respecte al discurs de la Diada de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha criticat textualment que l'entitat s'ha radicalitzat i que "el que necessita el moviment justament ara és sumar".

UNILATERALITAT I AZNAR

També ha assegurat que ERC "no ha renunciat mai a la unilateralitat", si bé la via per la qual opten és un referèndum pactat.

Ha apuntat a un referèndum amb "condicions diferents, amb un reconeixement", i ha assenyalat que declaracions com les de l'expresident popular José María Aznar en què demanava plantar cara a l'autodeterminació són les que fan que el moviment independentista es musculi, ha dit.

"Es podrien definir perfectament com unes declaracions colpistes, cridar a una insurrecció quan estem parlant d'una possible i necessària llei d'amnistia", ha criticat.