Jordà (ERC) defensa un front comú independentista per l'"agenda social i nacional"

Erigeix ERC com "el millor antídot a l'extrema dreta"



BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha instat la resta de partits independentistes a articular "un front comú a Madrid per avançar de manera decidida en l'agenda social i nacional".

Ho ha dit preguntada per si ERC defensa la proposta de la CUP d'exigir al Congrés una data i pregunta per a un referèndum, en un míting al Parapet dels executats de Barcelona 1939-1942 al costat de la número sis de la candidatura, Maria Dantas.

Jordà ha assenyalat que aquesta proposta de la CUP s'haurà de parlar si l'aritmètica ho permet: "Això és negociar, que és el que fa ERC", i ha assenyalat que ara com ara no hi ha cap estratègia per a un referèndum, al qual ha dit que voldria que s'hi afegissin els comuns.

Ha assegurat que, en aquesta legislatura, ERC s'ha trobat molt sola: "Si haguéssim estat més, alguna pilota no hauria anat al pal i l'haguéssim ficat dins la porteria".

CATALUNYA I EL PAÍS BASC

Sobre el plantejament d'Oriol Junqueras de fer un referèndum a Catalunya i el País Basc i per si s'ha pactat amb Bildu, Jordà ha assenyalat que la coordinació d'agendes és positiva i que també implica "respectar els ritmes de cadascun dels territoris i els respectius processos".

"Entenem que aquest és l'objectiu, celebrar un referèndum d'autodeterminació tant del poble català com del basc, i si coincideix dins el termini i en la forma escaient, doncs fantàstic", ha afegit la dirigent republicana.

Ha acusat els socialistes de no tenir un projecte per a Catalunya, i ha sostingut que Sumar "no només no té un projecte per a Catalunya, sinó que cada dia que avança la campanya va restant propostes en pro de Catalunya, com el referèndum, que se'l va deixar pel camí".

"ANTÍDOT A L'EXTREMA DRETA"

Jordà ha erigit ERC com "la garantia de l'independentisme per fer front al feixisme, com el millor antídot a l'extrema dreta", que creu que representa una amenaça desacomplexada en aquestes eleccions generals.

"Què vindrà després? Si ara és la llengua i la cultura, què vindrà després de la censura lingüística i cultural?", s'ha preguntat, i ha fet una crida per anar a votar el 23J als qui no volen que la realitat actual es pugui assemblar a la del juliol del 1936, segons ella.