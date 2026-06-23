Jordà (ERC) creu que la condemna a Ábalos és "una estocada més" a Sánchez

Demana un pla per a la legislatura: "Si s'aguanta, que serveixi per a alguna cosa"
BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -
La diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà ha afirmat aquest dimarts que la condemna a l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó per irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia és "una estocada més" al president del Govern central, Pedro Sánchez, a qui ha demanat explicacions i fer neteja dins el PSOE.
"Dimecres està prevista la compareixença del president, on serem extremadament exigents, com hem estat sempre, i exigim transparència, perquè és que ja n'hi ha prou. Així que, per exemple, que el PSOE s'hagi d'amagar darrere el lawfare no serveix de gaire", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Jordà ha expressat que Ábalos no era únicament ministre de Transports, sinó secretari d'Organització del PSOE i qui va defensar la moció de censura en nom del partit, i ha exigit claredat i mesures a Sánchez: "Crec que no ha explicat tot el que ha d'explicar".
LEGISLATURA I PRESSUPOSTOS
Ha instat l'executiu a promoure un pla per a l'últim any de legislatura i ha vinculat el suport d'ERC al tancament d'algunes carpetes que considera importants per a Catalunya, com l'oficialitat del català a Europa, millorar la mobilitat de Rodalies, l'habitatge, el nou finançament o la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA): "Si s'aguanta, que serveixi per a alguna cosa".
Preguntada per una eventual proposta de pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha assenyalat que tenen "pocs números" d'aprovar-se.