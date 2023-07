Jordà (ERC) assegura que "la defensa de Catalunya" està en joc en les generals

GIRONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La número dos d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha cridat aquest diumenge a participar en les eleccions generals: "Ens hi juguem tant que ens ho juguem tot. Ens hi juguem la defensa de Catalunya i el que representa".

"Tenim l'oportunitat, com a bons demòcrates i bons defensors de la terra, d'acudir a les urnes", ha afegit Jordà en unes declaracions als periodistes després de votar a Ripoll (Girona).

La dirigent republicana ha insistit a animar la ciutadania a anar a votar: "Veurem què passa. En qualsevol cas avui (diumenge), tothom a les urnes".