Jordà (ERC) acusa Sánchez de no impulsar una reforma judicial "democràtica que calia"

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de no impulsar una reforma judicial "democràtica que calia" després de la condemna al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets pel presumpte frau fiscal que afecta la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En una entrevista a TV3 d'aquest divendres també s'ha referit a la condemna a García Ortiz: "Es constata un cop més que la cúpula judicial està extremadament polititzada per l'extrema dreta i per la dreta extrema, sense cap dubte", i ha qualificat Ayuso com la intocable, en les seves paraules.
Ha instat Junts a "acumular forces" amb els 14 diputats independentistes al Congrés per, segons ella, treure el màxim rèdit possible en aquesta legislatura, ja que creu que aquesta xifra de diputats serà molt difícil repetir-la en un futur.