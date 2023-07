Jordà convé que els resultats d'ERC "no són bons" després de perdre sis diputats

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha convingut que els resultats d'ERC en les eleccions generals de diumenge "no són bons" per als republicans ni per al conjunt de l'independentisme.

En una entrevista a TV3 d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha atribuït la pèrdua d'escons d'ERC --que ha passat de 13 a 7 diputats-- al "risc de l'extrema dreta", que segons ella ha motivat el vot a partits progressistes espanyols.

Jordà ha afirmat que ERC s'asseurà amb Junts per "abordar la situació en clau catalana i donar resposta a la ciutadania", i ha insistit en el traspàs de Rodalies, la taula de negociació i el sistema de finançament autonòmic per donar suport al candidat socialista i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.