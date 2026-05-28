Joost Kessels serà el 'chief development officer' de Seat&Cupra a partir de l'1 d'agost

Seat&Cupra ha nomenat Joost Kessels nou 'chief development officer' de la companyia, amb efecte a partir de l'1 d'agost d'aquest any, en un càrrec de nova creació, informa aquest dijous en un comunicat.
Kessels serà responsable de la gestió de la plataforma elèctrica MEB21 del grup Volkswagen, a més de consolidar el llançament del model Cupra Raval i de l'Electric Urban Car Family, que gradualment assumiran l'equip de Martorell (Barcelona) fins al traspàs definitiu el 2028.
El nomenament segueix l'estratègia de la companyia d'implantar un model de gestió multimarca en la seva 'brand group core', per la qual cosa Kessels reportarà al conseller delegat de Seat&Cupra, Markus Haupt, i al membre del Comitè Executiu del Brand Group Core i responsable de Desenvolupament Tècnic (TD), Kai Grünitz.
Kessels ha treballat durant més de 20 anys en el grup Volkswagen, i compta amb un doctorat en Enginyeria Mecànica per la Universitat del Nord-oest de Sud-àfrica i va treballar durant quatre anys com a director d'R+D a FAW-Volkswagen China.
Haupt ha explicat que la formació de Kessels i l'àmplia experiència en el grup el converteixen en el "líder perfecte" per impulsar la nova fase de la companyia.