Jonathan Andic deixa la vicepresidència de Mango per prioritzar la seva defensa

Assegura en una carta a la plantilla que conviu "amb la més greu, injusta i infundada acusació"
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isak Andic, ha anunciat aquest dimarts que deixa la vicepresidència de la companyia temporalment, mitjançant una carta oberta a la plantilla, per centrar-se a defensar la seva innocència.
"Escric aquestes paraules amb sinceritat i humilitat, des del dolor, la impotència i la frustració de trobar-me davant un relat de presumpta culpabilitat que no respon a la realitat", relata Andic en la carta en què ha tingut accés Europa Press, en la qual assegura que va perdre el seu pare fa 17 mesos en unes circumstàncies profundament doloroses.
"A aquest dol s'ha afegit el fet d'haver de conviure amb la més greu, injusta i infundada acusació que pot recaure sobre una persona", afirma.
Andic va ser detingut dimarts passat i, després de passar a disposició judicial i declarar davant la jutgessa de Martorell (Barcelona) que investiga el cas, va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
En l'escrit, expressa que s'ha construït "un relat públic amb una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada, que ha generat una percepció de culpabilitat aliena a la realitat", al voltant de la mort del seu pare, i considera que desmuntar-ho exigirà temps, esforç i una dedicació intensa.
"L'atenció i el focus que exigeix la meva defensa en el procés judicial, en aquest moment, no em permeten mantenir l'alt compromís que exigeix el meu rol en la companyia", ha explicat, tot i que conservarà les seves responsabilitats en els projectes familiars, empresarials i socials.
Andic expressa que pren aquesta decisió amb tristor, però convençut que és el millor per a la companyia i per a ell: "Afronto aquest procés amb serenor i enteresa, i necessito concentrar tota la meva energia a demostrar la meva innocència".
"Assumeixo aquesta situació amb la tranquil·litat i la convicció que els fets demostraran de manera clara la meva innocència, i que la veritat s'acabarà imposant", ha afegit.
El gener del 2025, el consell d'administració de Punto Fa, societat que aglutina el negoci de Mango, va nomenar el conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, nou president, i Jonathan Andic, vicepresident del consell.
A més a més, el consell de la societat Mango MNG Holding va nomenar com a president Jonathan Andic i vicepresidentes les seves germanes Judith Andic i Sarah Andic.