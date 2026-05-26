Jonathan Andic deixa la vicepresidència de Mango temporalment per prioritzar la seva defensa

David Oller - Europa Press
BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isak Andic, ha anunciat aquest dimarts que deixa la vicepresidència de la companyia temporalment, mitjançant una carta oberta a la plantilla, per centrar-se a defensar la seva innocència.
Andic va ser detingut dimarts passat i, després de passar a disposició judicial i declarar davant la jutgessa de Martorell (Barcelona) que investiga el cas, va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
Així mateix, conservarà les seves responsabilitats en els projectes familiars, empresarials i socials.
El gener del 2025, el consell d'administració de Punto Fa, societat que aglutina el negoci de Mango, va nomenar el conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, nou president, i Jonathan Andic, vicepresident del consell.
A més a més, el consell de la societat Mango MNG Holding va nomenar com a president Jonathan Andic i vicepresidentes les seves germanes Judith Andic i Sarah Andic.