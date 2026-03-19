El joier Enric Majoral, Premi Nacional d'Artesania 2025 de la Generalitat

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El joier Enric Majoral ha estat distingit amb el Premi Nacional d'Artesania 2025, en reconeixement a "la seva trajectòria excepcional que el situa com un referent a nivell internacional en la joieria d'autor contemporània", informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest dijous.
A més a més, el Govern ha atorgat el Premi Emprèn a l'estudi de disseny Atelier Mel Design; el Premi Prestigia a Ceràmiques Marcó; el Premi Restaura, ex aequo, a l'Ajuntament de Forallac (Girona) i al mestre marroquiner Eduardo Marín; el Premi Millor Obra Artística a la joiera Raquel Bistuer, i el Premi Talent Jove a Paula Lasheras.
Aquests guardons reconeixen "el valor i la rellevància que té l'artesania en la societat catalana" i volen contribuir a donar la màxima projecció al sector.