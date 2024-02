Johnson Control-Hitachi presenta un ERO de 150 persones a Vacarisses (Barcelona), segons la UGT

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Johnson Control-Hitachi Air Conditioning Spain ha comunicat aquest dimarts als treballadors que presentarà un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 150 persones a la planta de Vacarisses (Barcelona), segons un comunicat de la UGT de Catalunya aquest dimarts.

El sindicat ha dit que s'"oposa frontalment" a la mesura i que, textualment, entén que no hi ha causes objectives per dur-lo a terme.

L'organització ha assenyalat que l'empresa ha presentat "beneficis considerables" durant els darrers anys i que, en les seves paraules, l'actual situació es deu a la mala gestió de la direcció actual.

Ha recordat que el gener del 2023 es va contractar personal a través d'empreses de treball temporal (ETT) i que posteriorment va presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

La UGT ha mostrat la seva disposició a "buscar mesures i solucions puntuals que en cap cas" comportin acomiadaments.