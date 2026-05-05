John Hoffman, nomenat nou president de GSMA Ltd

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
John Hoffman ha estat nomenat president de GSMA Ltd, un càrrec de nova creació, després de més de 20 anys com a conseller delegat de la companyia, càrrec que serà ocupat a partir d'ara per Sianne Ryder; tots dos nomenaments seran efectius a partir de l'1 de juliol d'aquest any, ha informat l'empresa aquest dimarts en un comunicat.
"Durant els últims 20 anys, en John ha tingut un paper decisiu en la configuració de la indústria mòbil, impulsant el creixement en l'àrea d'esdeveniments i serveis de GSMA per assolir una dimensió global significativa", ha detallat la companyia, que afegeix que el nou rol de Hoffman se centrarà en el desenvolupament de relacions estratègiques amb els socis de les ciutats de Barcelona, Shanghai i Doha.
Ryder, per la seva banda, que va entrar a la companyia el 2005, s'incorpora a l'equip directiu com a consellera delegada de GSMA Ltd, mentre que el càrrec de Bob Puglielli passarà a dir-se director d'operacions (COO) amb l'objectiu de "reflectir les responsabilitats actuals".
El director general de GSMA, Vivek Badrinath, ha afirmat que aquests nomenaments reflecteixen l'excepcional nivell de talent que hi ha a GSMA: "Vull felicitar sincerament la Sianne i en Bob per assumir aquests nous càrrecs importants, no tinc cap dubte que continuaran construint sobre les sòlides bases que ja tenim. També vull aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies profundament a en John. Vint anys de lideratge són un èxit extraordinari".
LLEGAT
John Hoffman ha qualificat com un privilegi liderar la creació d'un llegat durador: "Junts hem construït quelcom veritablement especial, una cartera d'esdeveniments i serveis que connecten el món i contribueixen a donar forma al futur de la nostra indústria.
Per la seva banda, Ryder ha expressat il·lusió per continuar la tasca de fer créixer els esdeveniments i serveis per al sector, a més d'aprofitar les oportunitats que es presentin, i ha agraït a Hoffman "el seu extraordinari lideratge, qui amb la seva visió ha posat el llistó molt alt".