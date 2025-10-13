Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt, guardonats amb el Nobel d'Economia

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Els economistes Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt han estat guardonats amb el Nobel d'Economia 2025 "per haver explicat el creixement econòmic impulsat per la innovació".
El Nobel d'Economia no forma part del llegat d'Alfred Nobel, ja que va ser establert el 1968 pel Riksbanken, el banc central suec, coincidint amb el 300 aniversari de l'entitat, tot i que és atorgat des d'aleshores per la Reial Acadèmia Sueca de Ciències segons els mateixos principis que els Premis Nobel atorgats des del 1901.
Des que es va crear, s'ha concedit 57 vegades a 99 guardonats entre 1969 i 2025. Va ser concedit per primera vegada el 1969, quan es va distingir el noruec Ragnar Frisch i el neerlandès Jan Tinbergen, mentre que el premi de l'any passat va recaure en tres economistes --Daron Acemoglu, Simon Johnson i James A. Robinson-- que van estudiar per què alguns països són rics i altres pobres i han documentat que les societats més lliures i obertes tenen més probabilitats de prosperar.
L'import del premi complet el 2025 s'enfila a un total d'11 milions de corones sueques (994.410 euros).