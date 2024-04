Joel Joan acompanyarà Ponsatí com a número 10 de la llista d'Alhora el 12M

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

L'actor Joel Joan acompanyarà l'exconsellera de la Generalitat i cap de llista d'Alhora, Clara Ponsatí, com a número 10 del nou partit en les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig.

"Alguna vegada havia tancat alguna llista, però no m'hi havia sumat mai en una posició com aquesta", ha anunciat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Ha assegurat que en aquests comicis sí que exercirà el vot, després de no fer-ho anteriorment: "Jo vinc de l'abstencionisme, ja fa dues o tres eleccions que no voto, perquè no trobada ningú que em representés".

A parer seu, hi ha un "estancament d'idees i lideratges que fa molt difícil anar a votar", però ha defensat, textualment, que Alhora no vol amagar els conflictes del país, sinó evidenciar-los.

"És una situació de guerra freda, i nosaltres podem fer dues coses: o rendir-nos o plantar cara. I plantar cara també als nostres", ha afegit.