Joan Vall, nou president de l'Arc Mediterrani d'Auditors

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Joan Vall, ha assumit la presidència de l'Arc Mediterrani d'Auditors (AMA) després de dos anys com a vicepresident de l'entitat professional europea.
Agafa el relleu del fins ara president Manuel Ibanez, seguint el sistema de rotació per països de tots els òrgans de l'AMA, segons ha informat el Col·legi aquest dimecres en un comunicat.
L'AMA, fundat per promoure sinergies internacionals, està integrat per auditors i altres professionals de comptabilitat d'Espanya, França i Itàlia que representen més de 30.000 professionals als seus respectius territoris.