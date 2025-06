Joan Ramon Ramos, candidat a degà de l'ICAB, proposa un canvi "centrat en els col·legiats"

Sosté que el Col·legi "no ha de ser la sucursal de cap partit polític"

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat a degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Joan Ramon Ramos, ha proposat impulsar deu mesures durant els primers cent dies de mandat si obté la victòria a les eleccions del 19 de juny per promoure un canvi ètic i estructural de la institució: "El Col·legi ha d'estar centrat en els col·legiats i no en la màxima glòria de la Junta de Govern".

Així ho ha manifestat en una entrevista a Europa Press, en què ha expressat que les mesures recollides al seu programa 'Un ICAB per a tothom' són "poques, però possibilistes" i encaminades al fet que els col·legiats vegin reinvertits en ells els diners que aporten mitjançant les quotes i no en el posicionament de l'ICAB, en les seves paraules.

Preguntat sobre la desafecció --en les passades eleccions la participació va ser aproximadament d'un 20%--, Ramos sosté que la principal causa és que l'ICAB "ha perdut la seva funció principal".

Recorda que la institució va néixer amb l'objectiu de defensar els "interessos gremials de l'advocacia" i d'oferir formació i serveis als col·legiats, però, a parer seu, en els últims 20-25 anys hi ha la sensació que el Col·legi ha perdut aquesta funció.

"La sensació de molta gent és que al final el Col·legi és una plataforma de posicionament personal i que està molt enfocat al protocol, a les festes, a tots els temes de posicionament i fer molta publicitat i molta èmfasi en les relacions de la Junta de Govern i, sobretot, els degans", sosté Ramos, que recorda que alguns van fer el salt a la política.

D'altra banda, com a segona causa, assenyala la manca d'un pla director de formació que garanteixi una "estructuració i segmentació" dels cursos que s'ofereixen per adaptar-los a la necessitat real dels col·legiats.

En aquest sentit, proposen desenvolupar un pla que permeti oferir "cursos bàsics de totes les especialitats", que es puguin continuar en el temps, amb formacions intermèdies i superiors perquè els professionals es mantinguin actualitzats o perquè acudeixin directament als del seu nivell o interès.

BEQUES I CONGRESSOS

Si els col·legiats dipositen la seva confiança en ell, promet impulsar 400 beques de màster per a joves i oferir un congrés anual gratuït per a tots els col·legiats, "això sí, amb una penalització de les absències, és a dir, que si algú no es presenta, perd a la resta de mandat la possibilitat de tenir un congrés gratuït".

El cost d'aquest congrés, ha afegit, es podria finançar suprimint despeses supèrflues, com per exemple, el format triat per a l'última gala amb motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort: "Es va fer una supergala amb 'beautiful people', polítics, notaris, registradors", alts càrrecs, polítics i una presentadora amb elegància, critica Ramos.

Suprimint això i "tornant al model tradicional" hi hauria entre 3.000 i 6.000 col·legiats que podrien accedir a un congrés anual gratuït, sosté el candidat, que a més de beneficiar-se del contingut, podrien aprofitar per fer 'networking'.

Per millorar la participació, també promet fer una consulta durant els primers cent dies de mandat perquè cada advocat pugui dir què necessita i què es pot millorar al Col·legi: "Farem un programa amb molt poques mesures, però absolutament tangibles i que canviaran la participació col·legial".

UN ICAB MÉS PARTICIPATIU

Preguntat sobre les propostes de reforma legislativa impulsades per l'ICAB, Ramos considera que en tots els temes que requereixin d'un posicionament amb "tints socials o polítics de rellevància", el degà i la Junta, per molt que hagin estat triats àmpliament i amb una majoria àmplia, tenen el deure de sotmetre-ho a un sondeig.

En aquest sentit, assegura que la seva candidatura pretén ser pionera en la participació per vot telemàtic, de manera que el Col·legi sigui més participatiu que en l'actualitat.

"L'ICAB no ha de ser la sucursal de cap partit polític, i per tant la funció ha de ser eminentment tècnica", insisteix el candidat, que assegura que en els últims temps un dels aspectes que més preocupen els col·legiats és que es fan posicionaments que van molt lligats a partits polítics, en les seves paraules.

Per això, aposta per recuperar l'equidistància política i perquè l'ICAB és "un lobby garantista en la tecnificació de les lleis", però que han de ser els polítics els que proposin la legislació, i el Col·legi s'ha de limitar a vetllar perquè la normativa sigui tècnicament correcta en la seva aplicació.

HONORARIS I TORN D'OFICI

Una altra de les mesures que proposa Ramos és negociar amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) un sistema estable per garantir la seguretat jurídica dels honoraris dels professionals i evitar noves sancions a l'ICAB.

"Cal buscar sistemes i el que cal fer és no anar a enfrontaments, sinó tenir aquesta situació, diguem, de proximitat també amb les institucions per arribar a acords raonables", insisteix sobre un dels seus compromisos.

Per això, avança que la seva intenció és seure amb els rectors de la CNMC per buscar un marc que permeti donar "estabilitat" als col·legiats.

Sobre el Torn d'Ofici, ha titllat de "wishful thinking" el fet que en els últims anys tots els candidats, als seus programes, hagin promès dignificar-ho, per la qual cosa ofereix mesures concretes, la majoria organitzacionals.

Reclama una renegociació dels mòduls per garantir una remuneració justa dels professionals i que se'ls paguin les vistes suspeses per incompareixença d'un acusat, encara que assegura tenir "un llistat" amb almenys vint conceptes que avui no es paguen i s'haurien de remunerar.

CONCILIACIÓ

El candidat també posa el focus en la importància de la conciliació familiar i subratlla que en la seva candidatura hi ha dues col·legiades mares de bessons, una d'elles en solitari amb dos nadons menors d'un any.

Per això, Ramos creu que una possible solució podria ser "la creació d'una guarderia a la Ciutat de la Justícia", així com que agost sigui inhàbil, atès que en algunes especialitats no ho és.

També, proposa la creació de tallers de benestar per millorar la salut emocional dels col·legiats, ja que lamenta que "el 'burnout' al món de l'advocacia és cada vegada més freqüent", sobretot entre els més joves.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Sobre la irrupció de la intel·ligència artificial (IA), Ramos adverteix que a Anglaterra ja ha suposat una reducció d'un 4% de les plantilles, sobretot en el sector més jove, en què s'ha substituït els júniors per IA.

"Hem d'aconseguir, amb moltes visites, amb molta educació, que per tenir socis en mitjans i grans despatxos has de tenir júniors i aconseguir que aquesta cadena no es trenqui", defensa el candidat.

No obstant això, assegura que la IA pot ser "una eina interessant" per als advocats, però part de la premissa que el talent humà continua sent imprescindible i s'ha de fer servir amb responsabilitat.

Per això, proposa impulsar l'ICAB Academy amb IA, una nova plataforma formativa enfocada en aquesta nova eina, que ajudi els professionals a formar-se de manera eficient i adaptada.