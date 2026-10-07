Joan Puig (ERC) recollirà avals de forma "simbòlica" en contra d'una candidatura de Rufián

César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Puig ha anunciat que recollirà avals de forma "simbòlica" en el procés de primàries dels republicans de cara a les eleccions generals del 29 de novembre per protestar contra l'aposta de la direcció del partit perquè l'actual portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, repeteix com a cap de llista, tot i que el mateix Rufián encara no s'hi ha pronunciat.
En una carta oberta a la militància publicada aquest dimecres a X i recollida per Europa Press, Puig detalla que la seva intenció no és obrir una pugna interna en el partit, ni tampoc "cremar inútilment els militants en una cursa d'accés gairebé impossible".
"Aquest acte té un objectiu clar: deixar constància de l'error majúscul que comet el partit en tornar a postular Gabriel Rufián com a cap de llista a Madrid", ha subratllat Puig, que ha acusat Rufián de tenir actituds ideològiques més pròximes a les esquerres espanyoles que al sobiranisme català.
També li ha retret que hagi renunciat a utilitzar el català al Congrés i que hagi abandonat "el territori que es va comprometre formalment a visitar", per la qual cosa creu que la seva candidatura és inviable per al futur d'ERC.
ELS "ENTREBANCS BUROCRÀTICS" D'ERC
Puig ha criticat que el sistema establert pel partit per a la recollida d'avals no sigui totalment telemàtic, la qual cosa assegura que va proposar en l'últim congrés d'ERC i que es va aprovar.
"Sense tenir el vistiplau de l'aparell del partit, és materialment impossible recollir 385 avals en només sis dies, havent-hi un cap de setmana pel mig, mitjançant la via manual o sistemes complexos de certificat digital", ha lamentat.
"ENTREBANCS BUROCRÀTICS"
Ha sostingut que aquests "entrebancs burocràtics només serveixen per blindar el candidat oficialista", per la qual cosa ha explicat que no recollirà signatures de tercers sinó que presenta la seva candidatura amb un aval únic, el seu.
"Utilitzo aquest mecanisme legal per dir prou. ERC ha de canviar de rumb, escoltar el territori i posar fi a lideratges que ens desdibuixen com a projecte nacional independentista", ha resolt.
PRIMÀRIES A ERC
Pel que fa a l'avançament electoral, ERC va activar dimarts el procés intern per elegir el seu cap de llista al Congrés, i els qui s'hi vulguin postular necessiten recollir un 5% d'avals respecte al global de la militància fins diumenge, o tenir l'aval d'un terç dels membres de l'executiva o d'una quarta part del Consell Nacional.
Si només hi ha una persona que es presenta per encapçalar la candidatura, aquesta seria elegida automàticament i no caldria un procés de primàries, que culminaria el 17 d'octubre.
Després dels congressos territorials i les assemblees sectorials, s'elegirà una llista de persones candidates, i el 20 d'octubre l'executiva del partit confeccionarà la llista definitiva, que haurà de ser avalada pel Consell Nacional.