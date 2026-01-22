Joan Pere Jiménez, nou director general d'Eurofragance

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Eurofragance ha nomenat Joan Pere Jiménez nou director general de l'empresa per liderar el pla estratègic articulat al voltant dels pilars d'innovació, persones i clients, informa en un comunicat aquest dijous.
L'empresa ha explicat que la successió s'ha "planificat amb cura" des del 2023 i s'ha desenvolupat durant el 2025 per, textualment, garantir una transició fluïda i la continuïtat de la visió estratègica de l'empresa.
Així, el fins ara director general, Laurent Mercier, continuarà vinculat a l'empresa com a membre del consell d'administració.
Jiménez compta amb més de deu anys d'experiència en l'empresa, en què ha exercit diversos càrrecs de lideratge dins el comitè executiu.
El directiu ha assenyalat que la prioritat serà reforçar la "posició com a líder global", com també enfortir les regions on l'empresa hi és present i fer créixer els mercats més estratègics.