Joan Laporta declara com a investigat per un presumpte delicte d'estafa aliè al FC Barcelona

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha arribat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona aquest dilluns pocs minuts abans de les nou del matí per declarar com a investigat per un presumpte delicte d'estafa aliè al club.

Laporta ha entrat per l'accés de l'avinguda Carrilet i no ha fet declaracions davant els mitjans de comunicació.

El president del FC Barcelona està citat com a investigat al jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona per uns fets ocorreguts entre 2016 i 2018, quan una família que va guanyar un premi de la loteria va invertir 2.400.000 euros en la societat xinesa CSSB Limited.

L'advocat de la família, Joan Comas, va explicar a Europa Press que els van prometre que la inversió en la societat propietària del club de futbol BIT FC els proporcionaria "una rendibilitat d'un 6%", però que només van rebre els beneficis un parell de mesos.

El lletrat sosté que es van reunir amb Laporta al seu despatx diversos cops per reclamar-li els diners, uns fets dels quals el president del FC Barcelona s'ha desvinculat mitjançant un comunicat en què nega tenir "algun tipus de participació" en la inversió impulsada pels querellants.