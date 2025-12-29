Joan Laporta, citat com a investigat per una presumpta estafa el 2016

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
El Jutjat d'Instrucció 22 de Barcelona ha citat a declarar com a investigat el proper 16 de gener el president del FC Barcelona, Joan Laporta, arran d'una querella per un presumpte delicte d'estafa comès el 2016, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns.
La titular del jutjat també ha citat com a querellats el vicepresident del club blaugrana, Rafael Yuste, i dos exdirectius més: l'economista Xavier Sala i Martín i l'exdirector general Joan Oliver.
Segons ha avançat 'El Periódico', la imputació està relacionada amb una presumpta estafa de 100.000 euros a una inversora mitjançant dues societats vinculades als investigats a canvi d'una rendibilitat d'un 6%, si bé l'afectada assegura que només va recuperar 12.500 euros de la inversió.
Inicialment, la querella es va arxivar, però un recurs presentat davant de l'Audiència de Barcelona va obligar a reobrir la causa al novembre, en entendre el tribunal que "els indicis aportats per la querellant són suficients per a, almenys, iniciar una activitat d'investigació".
Ara, la instructora també demana que compareguin en la mateixa data representants de Core Store i CSSB Limited, dues societats amb les quals presumptament tenen una vinculació els investigats i que suposadament estarien relacionades amb la inversió.