Joan Laporta assegura que el club ha actuat "correctament" amb Lamine Yamal i la RFEF

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha defensat aquest dimecres l'actuació del club blaugrana en la gestió de la lesió de Lamine Yamal, baixa d'última hora amb la selecció espanyola per un tractament de la pubàlgia que arrossega, i ha assegurat que el Barça "ho va notificar tot en el moment oportú" i que "ha actuat amb respecte cap a totes les parts implicades".
"Ho vam notificar en el moment que ho vam saber. Quan el doctor que l'ha tractat ens va dir que necessitava un repòs de deu dies, ho vam dir a la selecció. Respectem totes les parts, no entrem en polèmiques. Intentem curar els nostres jugadors amb el ritme que ens interessa", ha explicat Laporta en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press.
El dirigent blaugrana ha detallat que l'especialista va arribar dilluns, "el va explorar i va pautar el tractament", i ha subratllat que el procés "ha anat rodat". "Volem tenir en Lamine a disposició del club. Ha coincidit aquest repòs amb la selecció, però crec que no perjudica la seva classificació, que la té molt ben encaminada. Estem fent el que hem de fer en l'interès del Barça", ha insistit.
Laporta també ha parlat sobre Leo Messi, després de la recent visita de l'argentí a l'Spotify Camp Nou. "Va ser un acte espontani i de barcelonisme. És casa seva. Aquí l'estimem i ho sap. Seria de justícia que tingués l'homenatge més bonic del món i treballem perquè així sigui", ha indicat, després de descartar el seu retorn com a futbolista: "Per màxim respecte a en Messi, als professionals de la casa i als socis, fer especulacions no correspon ara".