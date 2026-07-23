Joan Guillén, reelegit president del Consell de Gremis fins al 2030

CONSELL DE GREMIS DE CATALUNYA - Arxiu
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Joan Guillén ha estat reelegit per unanimitat com a president del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme fins al 2030 en les eleccions de l'entitat.
S'ha proclamat com a candidatura única en el procés electoral, informa el Consell en un comunicat aquest dijous.
L'empresari català, que també és president del Gremi de Floristes, ha assenyalat com els "eixos vertebradors" del Consell qüestions com la mobilitat, el relleu generacional i el prestigi dels oficis i dels professionals.