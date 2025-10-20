Joan Gaspart assistirà a la reunió d'Élite Taxi i el Barça arran del seu acord amb Uber

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del FC Barcelona Joan Gaspart assistirà com a mediador a la reunió d'Élite Taxi i el club blaugrana arran del seu acord de patrocini amb Uber, contra el qual hi ha convocada un atur total del servei de 17 a 22 hores, coincidint amb el partit de futbol contra l'Olympiakos.
Ho ha anunciat el portaveu del sindicat, Tito Álvarez, en una entrevista aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, on ha titllat l'acord Barça-Uber d'"insult a la Generalitat i a la policia".
"Són els carteristes del transport, perquè la gent ho entengui. Estan treballant de manera il·legal i el Barça no pot entrar aquí", ha sostingut Álvarez, que ha enaltit la figura de Gaspart com un pare de la ciutat, en les seves paraules.