Joan Garriga (Vox) veu "indiferent" la raó darrere l'arxivament de la causa Tsunami

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha considerat "indiferent" la raó darrere l'arxivament de la causa de Tsunami Democràtic i ha assegurat que el seu partit continuarà lluitant perquè els investigats, textualment, puguin anar a la presó.

"Aquests responsables haurien de ser a la presó. Un altre tema és un detall tècnic que hagin pogut allargar o no una causa d'una instrucció de manera preceptiva o no, això és indiferent", ha expressat en una roda de premsa al Parlament.

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón va arxivar la causa per la interlocutòria de la sala penal que invalida totes les diligències acordades per l'instructor en els últims tres anys perquè el jutjat va prorrogar la investigació el 30 de juliol del 2021, 24 hores fora de termini.

Així mateix, ha anunciat que Vox presentarà una moció a cada ajuntament on tenen representació a Catalunya per evitar la distribució de menors migrants no acompanyats i "perquè es mullin tots els regidors i tots els alcaldes dels ajuntaments".

La moció pretén "evitar l'empadronament d'immigrants il·legals i l'efecte crida".