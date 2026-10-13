Joan Garriga (Vox) veu a Colau i a Rufián part del "mateix projecte destructiu" per a Espanya

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha criticat aquest dimarts que l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau i el candidat d'ERC a les eleccions generals del 29 de novembre, Gabriel Rufián, siguin els referents de l'esquerra per a la cita electoral: "Formen part exactament del mateix projecte destructiu".
"Són unes aliances estranyíssimes i amb interessos molt particularíssims, i res de pensar en el bé comú", ha dit en roda de premsa des del Parlament sobre la suma del Front Ampli (amb Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Comuns) i el pacte d'ERC i Podem.
Sobre Colau, Garriga ha sostingut que sota la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona van augmentar la degradació urbana, la delinqüència, les okupacions i les "subvencions ideològiques".
Respecte a Rufián, ha titllat de "farsa" la seva proposta d'unir a tots els grups d'esquerra (inclosos els sobiranistes) en un únic front, i ha assegurat que ha enganyat a l'esquerra espanyola després de consumar-se l'acord entre els republicans i la formación morada.
12-O I LLEI DE MEMÒRIA
Quant a la celebració del Dia de la Hispanitat aquest passat dilluns, Garriga ha destacat que va ser una jornada d'"esperança" i ha sostingut que, si Vox arriba al Govern central, recuperarà tot allò que considera que s'ha perdut després dels vuit anys de mandat socialista, citant la seguretat a les fronteres i l'alleujament fiscal.
Preguntat per si el seu grup portarà davant del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la llei de memòria democràtica catalana, el portaveu de Vox ho ha descartat, encara que ha avançat que si la seva formació governa la derogarà.