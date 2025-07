Joan Garriga (Vox) urgeix a Feijóo presentar una moció de censura: "Ni viatges ni trucadetes"

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha demanat aquest dimarts al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presenti una moció de censura aquest mateix dimarts contra el president del Govern, Pedro Sánchez: "Ni viatges, ni trucadetes, ni perdre el temps".

Ho ha dit en una roda de premsa a la Càmera catalana després de ser pregtuntat per la petició de Feijóo al portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, de trucar els socis parlamentaris del PSOE per comprovar si segueixen recolzant Sánchez, després que l'ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán entrés a la presó aquest dimarts.

"Necessitem donar veu als ciutadans una altra vegada i no estem aquí per si viatjo a veure a Puigdemont o una trucadeta aquí o allà. Es presenta la moció de censura per convocar eleccions i que la resta es retrati", ha expressat Garriga.