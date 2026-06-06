Joan Garriga (Vox) titlla de "supèrbia intolerable" la resposta del Govern a la vaga docent

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha titllat de "supèrbia intolerable" la resposta del Govern davant de la vaga docent en donar per acabada la negociació el que, apunta, porta a una situació de caos absolut.
Així ho ha dit aquest dissabte durant la seva visita a una carpa informativa del partit al barri de Gràcia de Barcelona, on ha dit que l'actitud de l'executiu deixa a famílies i alumnes "completament abandonats a la seva sort", recull la formació en un comunicat.
Així, Garriga ha afirmat que el model educatiu està patint per una gestió dels impostos que considera ineficient i ha demanat "més autoritat i més sous" per, defensa, dignificar la tasca docent.
CRÍTIQUES A COLLBONI
D'altra banda, s'ha referit al govern municipal de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de qui ha dit que "s'ha llevat de nou la careta i ha demostrat que no és més que la continuació, la titella i l'hereu del model d'Ada Colau".
Ha assenyalat els problemes a la ciutat en matèria d'habitatge i ha reclamat que, perquè baixi el preu i els joves puguin romandre als seus barris, "el que fa falta és incentivar l'oferta, no asfixiar-la".
També s'ha referit a la suspensió de llicències del consistori per a supermercats 24 hores, una mesura que veu insuficient: "Només és posar un pedaç temporal perquè el problema no esclati abans d'hora, és una puntada cap a endavant que no soluciona res", ha assegurat, i ha dit que la solució passa per revocar les llicències que ja existeixen.