Joan Garriga (Vox) a Rull sobre els cantaires: "Respecteu, com a mínim, la Sagrada Família"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha replicat al president de la cambra catalana, Josep Rull, sobre l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família aquest dimecres per portar simbologia independentista: "Respecteu, com a mínim, la Sagrada Família", ha dit.
"El circ separatista ja el teniu muntat al Parlament", ha afegit en una publicació a X, recollida per Europa Press aquest dijous, en resposta al missatge de Rull en aquesta mateixa xarxa social, en què ha exigit explicacions pel succés.
En al·lusió al partit de Rull, Junts, Garriga ha afegit: "Deixeu de presentar-vos com els defensors dels valors catòlics mentre promoveu la discriminació, l'eutanàsia i l'avortament".