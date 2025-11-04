Joan Garriga (Vox) sobre el relleu de Mazón: "El millor candidat seria el de Vox"

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat aquest dimarts, preguntat per la dimissió del president en funcions de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que per rellevar-lo "el millor candidat seria el de Vox".
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha rebutjat pronunciar-se sobre la dimissió de Mazón, tot i que ha expressat preferència per un candidat de Vox, i ha explicat que es remet al que va dir dilluns el líder de la formació, Santiago Abascal.
Ha dit no tenir "legitimitat per parlar" del que passa en altres comunitats i ha defensat centrar-se en els problemes de Catalunya.