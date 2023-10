Joan Garriga (Vox) reivindica el 12-O davant l'"amenaça" de l'amnistia

BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha reivindicat el Dia de la Hispanitat aquest dijous davant la "doble amenaça" que veu en l'amnistia i l'acord de claredat.

Ho ha declarat als periodistes abans de la manifestació a Barcelona pel Dia de la Hispanitat, al costat del diputat de Vox al Congrés Juan José Aizcorbe i el líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro.

Ha constatat tres maneres de combatre el separatisme: no negociar-hi; una "consulta a nivell nacional en l'aplicació de l'article 92 de la Constitució per consultar als espanyols si ha de fer com Portugal, França o Alemanya i il·legalitzar partits que volen trencar la convivència"; i proposar un nou model d'Estat.

Per Garriga, el Dia de la Hispanitat "és aquella trobada entre civilitzacions, aquesta gesta històrica d'Espanya en la qual els catalans hi van ser", i ha acusat la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona de no celebrar-lo.

Per això, ha dit que el seu partit ha presentat diverses iniciatives en les institucions on està, perquè "les institucions no donin l'esquena als catalans i celebrin el dia de la Hispanitat, el Dia Nacional d'Espanya".