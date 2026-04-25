Joan Garriga (Vox) recitifica i diu que "espanyol és el que té la nacionalitat espanyola"

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha rectificat les declaracions en les quals va assegurar que només són espanyols els que tenen tots dos progenitors espanyols: "Espanyol és el que té la nacionalitat espanyola".
Ho ha dit aquest dissabte en declaracions a la premsa, en les quals ha dit que es va equivocar i va deixar la resposta a mig fer, i en les quals ha afegit que "hi ha més formes d'adquirir la nacionalitat" espanyola.
Garriga ha dit que PSOE i PP han "facilitat a l'excés l'accés a la nacionalitat" i que Vox es compromet a endurir aquest accés.
Així mateix, ha celebrat els pactes entre PP i Vox a Extremadura i Aragó i ha subratllat que s'ha "establert la prioritat nacional per accedir a l'habitatge".
SANT JORDI
Garriga ha criticat les agressions que ha dit que van patir les parades de Vox durant la celebració de Sant Jordi, especialment, ha assenyalat, a Barcelona, Sabadell, Mataró (Barcelona) i Cambrils (Tarragona).
Ha assegurat que el partit emprendrà accions legals "contra els autors materials i intel·lectuals de les agressions" i ha demanat que la resta de grups parlamentaris condemni els fets.
Ha dit que va ser una violència "exagerada, inadequada i molt condemnable" i ha assegurat que és una violència que no surt del no-res.
En aquest sentit, ha assenyalat als membres del grup parlamentari de la CUP i ha criticat que la Mesa del Parlament i el Govern no actuïn per evitar-ho.